Koronatallene stiger i Tyrkia

Tyrkia har registrert 32 nye koronarelaterte dødsfall, og har dermed 4.340 totalt. Til nå har landet 156.827 bekreftede smittetilfeller.

Det totale antallet koronasmittede antas imidlertid å være langt høyere enn de offisielle tallene.

Landets helsemyndigheter opplyste søndag at antallet smittetilfeller steg med 1.141 det siste døgnet. Til nå har over 118.000 personer blitt registrert friske etter å ha hatt koronaviruset.

Personer som er over 65 år gamle, fikk søndag lov til å gå ut for tredje søndag på rad. De under 20 og over 65 har i Tyrkia måttet holde seg innendørs.

