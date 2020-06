Koronatesting hindres av demonstrasjoner

Samtidig som testingen for covid-19-virus øker i omfang i USA, er flere teststeder nødt til å stenge på grunn de siste dagers demonstrasjoner i landet.

Den midlertidige stengingen berører delstater fra California til Florida og hindrer arbeidet med å få kontroll på spredningen av koronaviruset, skriver NBC News.

Bekymringen er særlig stor ettersom retningslinjer om å holde god avstand er erstattet av større ansamlinger av mennesker som kan være smittet.

Over 1,8 millioner amerikanere har fått påvist koronaviruset, nærmere 108.000 er døde, og det er frykt for at masseprotestene mot politivold i USA kan føre til stor spredning av viruset.

I Atlanta ber ordføreren alle som demonstrerer om å teste seg.

