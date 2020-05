Koronatiltak skaper knapphet på vaksiner

En rekke land står i fare for å gå tom for vaksiner mot meslinger og andre sykdommer. Årsaken er restriksjonene på flytrafikken for å stanse pandemien.

FNs barnefond Unicef slo fredag alarm om situasjonen. FN-organet påpeker at en nedgang i antallet rutinemessige vaksinasjoner kan føre til utbrudd av en rekke sykdommer som kan vise seg å være enda mer dødelige enn covid-19. I 2019 ble det ifølge Unicef anskaffet 2,43 milliarder vaksinedoser som er beregnet til bruk i 100 forskjellige land. De skal brukes til å vaksinere omkring 45 prosent av alle verdens barn under fem år. Men siden slutten av mars har Unicefs planlagte vaksinesendinger falt med mellom 75 og 80 prosent. Årsaken er en kraftig nedgang i antallet ruteflyginger og begrenset tilgang på charterfly. – Flere titall land står i fare for å gå tomme på grunn av forsinkelser i vaksinesendingene, sier organisasjonens talskvinne Marixie Mercado. Hun nevner 26 land der risikoen er spesielt stor, de fleste av dem i Afrika men også flere asiatiske, blant dem Nord-Korea og Myanmar. Prisen på flyfrakt har gått kraftig opp og ligger nå på opptil 200 prosent av det normale, ifølge Mercado. (©NTB)