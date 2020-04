Koronautbrudd på nok et amerikansk marinefartøy

Nok et amerikansk marinefartøy har satt kursen mot land etter at det er meldt om et koronautbrudd om bord.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ifølge den amerikanske marinen har minst 17 personer på skipet USS Kidd testet positivt for koronaviruset, og det ventes at tallet øker. USS Kidd befinner seg i Karibia der det deltar i operasjoner mot narkotikasmugling. Den første matrosen som ble syk, ble torsdag fløyet til et sykehus i Texas, der han testet positivt. Deretter ble et legeteam sendt til skipet for å gjøre flere tester. Marinen sliter fortsatt med et massivt koronautbrudd på hangarskipet USS Theodore Roosevelt, som nå ligger i havn ved Guam. Til sammen er det registrert over 800 koronasmittede blant skipets mannskap.. (©NTB)