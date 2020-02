Koronavirus: Sør-Korea passerte Kina i antall nye smittede

Sør-Korea passerte Kina i antall nye smittede av koronavirus lørdag. I alt 594 nye tilfeller er registrert i Sør-Korea, mens Kina melder om 427.

Kinesiske helsemyndigheter sier lørdag at ytterligere 47 personer er døde etter å ha vært smittet av koronavirus. I alt er 2.835 mennesker nå meldt døde i Kina.

Sør-Korea melder om tre nye dødsfall siden fredag, noe som betyr at totalt seksten mennesker har omkommet som følge av koronaviruset der.

I den daglige oppdateringen over antall smittede og døde opplyste kinesiske myndigheter også at 427 nye smittetilfeller var blitt registrert siden fredag. Dette er flere enn de tidligere dagene og noe som bringer det totale antallet smittede opp i 79.251 i hele Kina.

Sør-Korea meldte lørdag om at totalt 2.951 personer registrert smittet av viruset etter at ytterligere 594 nye sykdomstilfeller er kommet til lørdag. Dermed har landet med god margin passert Kina i antallet nye smittetilfeller i løpet av et døgn.

De aller fleste smittede befinner seg i byen Daegu og i naboprovinsen Nord-Gyeongsang.

