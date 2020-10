Koronaviruset har nådd Marshalløyene

Det er for første gang registrert koronasmitte på Marshalløyene, etter at to personer som fløy fra USA til en amerikansk militærbase i landet, testet positivt.

Den lille øynasjonen i Stillehavet var blant de siste stedene i verden uten registrerte smittetilfeller. Det er en 35 år gammel kvinne og en 46 år gammel mann som har fløyet direkte fra Honolulu til basen på Kwalajein Atoll, som har testet positivt, opplyser myndighetene. De to tilfellene er ikke tilknyttet hverandre, og begge personene er i karantene. Det skal ikke være noen fare for lokale smitteutbrudd. Det bor om lag 78.000 mennesker på Marshalløyene. (©NTB)