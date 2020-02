Koronaviruset har nådd Mexico

Mexico har for første gang påvist det nye koronaviruset i landet. En ung mann har testet positivt for viruset i hovedstaden Mexico by.

– Han har en mild, mild sykdom, med symptomer som ligner på forkjølelse. Han er en ung mann, så han har svært lav risiko, sier Hugo Lopez-Gatell, en talsmann for helsedepartementet. Koronaviruset ble tidligere i uka påvist i Brasil. Da var det første gang covid-19-viruset ble registrert i Latin-Amerika. (©NTB)

