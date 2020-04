Koronaviruset kan utløse ny en global helsekrise

Verdensbankgruppen frykter at koronapandemien kan føre til en ny global helsekrise gjennom kollaps i utviklingslands helsevesen.

Barne- og barseldødeligheten kan bykse opp 45 prosent innen utgangen av året, advarer organisasjonen.

En studie viser at dersom ikke fattige land i Afrika, Asia og Latin-Amerika raskt får påfyll av medisiner, utstyr og medisinsk personell, kan det føre til at 1,2 millioner barn og 57.000 mødre dør i løpet av de neste seks månedene, ifølge tidsskriftet The Lancet Global Health.

– Kan bli katastrofalt

– Hvis den rutinemessige helsetjenesten blir forstyrret som et resultat av uunngåelig sjokk, kollaps i helsesystemet eller internasjonale valg i forbindelse med pandemien, vil økningen i barne- og barseldøden bli katastrofal, heter det i studien.

Koronapandemien kan dermed føre til at flere tiår med fremskritt blir reversert, advarer direktør Muhammad Ali Pate for helse, ernæring og befolkning i Verdensbankgruppen.

Mens det er Europa og Nord-Amerika som foreløpig er blitt hardest rammet av koronapandemien, har viruset nå fått fart på seg i Afrika. Fra 14. til 21. april bykset antallet smittetilfeller opp 43 prosent i Afrika, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

På fremmarsj i utviklingsland

Til nå har det blitt bekreftet over 30.000 smittetilfeller i de 54 afrikanske landene. Sør-Afrika og Egypt er de to landene med flest tilfeller til nå, med henholdsvis 4.361 og 4.319 smittede. Så langt har 1.374 personer med koronaviruset dødd i Afrika.

I Sør-Amerika er det til nå registrert over 135.000 smittetilfeller, med over 6.000 dødsfall. I Asia er over 470.000 blitt smittet, og kontinentet har rundt 17.000 dødsfall knyttet til koronaviruset.

Til sammenligning har rundt 1.280.000 mennesker blitt smittet i Europa, og rundt 122.000 personer har dødd, mens i Nord-Amerika har over 1.000.000 mennesker blitt smittet og rundt 60.000 har dødd.

