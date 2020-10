Koronaviruset sprer seg i Midtvesten

Koronaviruset sprer seg nå raskest i Midtvesten i USA, og sykehus i en rekke byer sier de er i ferd med å fylles med koronapasienter.

I South Dakota sprer smitten seg raskt. I de siste to ukene er det registrert 617 tilfeller per 100.000 innbyggere, noe som gjør at staten har den nest høyeste smitteraten i USA.

Siste døgn er det meldt 464 nye tilfeller, og totalt er 24.000 mennesker smittet i staten.

South Dakotas myndigheter meldte også om elleve nye dødsfall, slik at totalt antall døde er kommet opp i 248 siden pandemien startet.

Wisconsin meldte også om rekordmange nye smittede lørdag, mens Iowa registrerte over 1.000 nye smittede tre dager på rad.

Hærens ingeniørkorps melder at et feltsykehus med 530 senger som ble bygd West Allis i april, kan åpnes for koronapasienter om situasjonen blir verre.

