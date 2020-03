Koronaviruset: Tallet på smittede og døde stiger i Iran

Det offisielle tallet på virussmittede i Iran har steget til over 3.500. Myndighetene stenger nå alle skoler og universiteter for å begrense spredning.

Myndighetene opplyser torsdag at totalt 3.513 personer er smittet av viruset, og at 107 personer har mistet livet.

Samme dag sier helseminister Saeed Namaki at myndighetene nå vil begrense reiser mellom store byer som et ledd i kampen mot virusutbruddet. Han oppfordrer samtidig iranere til å begrense bruken av pengesedler for å hindre spredning.

Myndighetene har nå også besluttet å holde skoler og universiteter stengt den neste måneden.

(©NTB)