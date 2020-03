Koronaviruset: Vestbredden stenges for turister

Palestinske myndigheter stenger Vestbredden for turister i to uker for å hindre spredning av koronaviruset.

Det opplyser turistminister Rula Maayah torsdag. Hun sier at alle hotell på Vestbredden er ilagt forbud mot å motta utenlandske turister de neste 14 dagene. Palestinske myndigheter har også besluttet å stenge moskeer og kirker i Betlehem, inkludert Fødselskirken. Fire mulige virustilfeller er oppdaget blant ansatte på et hotell på Vestbredden. Ifølge palestinske myndigheter bodde en gruppe greske turister på hotellet i februar, og to av disse har senere fått påvist viruset. (©NTB)

