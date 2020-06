Kosovo har fått ny regjering

Etter en flere måneder lang politisk krise har Kosovo fått en ny regjering. Avdullah Hoti blir ny statsminister, og landet unngår sitt andre valg på ett år.

Flertallet i nasjonalforsamlingen gikk onsdag inn for tidligere visestatsminister Hoti som ny statsminister med knappe 61 av 120 stemmer.

44 år gamle Hoti tar over for Albin Kurtis regjering som falt etter et mistillitsforslag over håndteringen av koronautbruddet i mars.

Hoti er en ledende figur i sentrumshøyrepartiet Kosovos demokratiske liga (LDK).

