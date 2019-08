Kosovos nasjonalforsamling oppløst – baner vei for nyvalg

Kosovos folkevalgte har vedtatt å oppløse nasjonalforsamlingen, noe som betyr at det må holdes et nytt valg innen 45 dager.

Vedtaket ble støttet av 89 av forsamlingens i alt 120 representanter. Kun én representant stemte imot.

Torsdagens avstemning ble holdt etter at statsminister Ramush Haradinaj gikk av i juli i forbindelse med at han skal stille til avhør i Haag, der en internasjonal domstol etterforsker ham for krigsforbrytelser.

Haradinaj var kommandant i Kosovos geriljabevegelse under krigen mot Serbia på slutten av 1990-tallet.

Det er president Hashim Thaci som nå må sette en dato for nyvalget.

(©NTB)