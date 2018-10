Verdens børser faller

Pilene peker rett ned på verdens børser etter en av de verste dagene på Wall Street på måneder. Ekspertene sier det kan være starten på en større korreksjon.

Børsene i Tokyo, Hongkong og Shanghai dundret alle ned med rundt 4 prosent torsdag. Pilene pekte også nedover i Singapore, Sør-Korea og Australia, og i Europa pekte pilene også ned i åpningstimene.

Den brede nedgangen fulgte et kraftig fall på Wall Street dagen før. Angst for ytterligere renteheving i USA, usikkerhet i valutamarkedet og frykt for den pågående handelskrigen mellom USA og Kina får skylda.

– Alt er usikkert nå. Markedene er stappfulle av risiko, sier analytiker Stephen Innes i konsulentselskapet OANDA.

Korreksjon

Aktiviteten har lenge vært stor i USAs økonomi, og Wall Street har nytt godt av dette. Det siste året har den brede Standard & Poor's-indeksen steget med over 9 prosent, mens teknologitunge Nasdaq har skutt i været med mer enn 12,6 prosent.

I sommer nådde Standard & Poor's en milepæl da det til sammen hadde gått nærmere ni og et halvt år uten en større korreksjon, og oppgangen har vært kraftig lenge også i en rekke andre land. Mange analytikere har lenge påpekt at utviklingen på ett eller annet tidspunkt er nødt til å snu.

– Dette er bare en begynnelse, sier Benny Lam, sjef i konsulentselskapet CEB International research.

– Det kan muligens ta litt tid før den amerikanske teknologibobla sprekker, og vi står overfor mange eksterne usikkerhetsmomenter: Handelskrig, risiko knyttet til valuta i voksende markeder og oljepris. Folk bør også være obs på kinesisk yuan, sier Lam.

Uvanlig kritikk

Fall på mer enn 4 prosent for Apple, Boeing og Facebook, og fall på mer enn 5 prosent for Amazon, Nike og Microsoft bidro til at Nasdaq endte ned hele 4,1 prosent onsdag. Dow Jones tapte seg med 3,2 prosent og Standard & Poor's mistet 3,3 prosent.

USAs sentralbank Federal Reserve (Fed) besluttet i slutten av september besluttet å heve renta for tredje gang i år. Frykt for at den blir hevet ytterligere ble utløst av at avkastningen på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid steg til over 3 prosent i forrige uke.

Etter onsdagens fall langet USAs president Donald Trump ut mot sentralbanken, noe det ifølge Bloomberg er svært uvanlig at presidenter gjør.

– Jeg mener Fed begår en feil. De er så stramme. Jeg mener Fed har gått fra vettet, sa Trump.

– Dette er egentlig en korreksjon vi har ventet på lenge, men jeg er veldig uenig med det Fed driver med, la Trump til.

– Nødvendig

IMF-sjef Christine Lagarde er uenig med den amerikanske presidenten. At renta heves er ofte et tegn på solid aktivitet i økonomien.

– Det er åpenbart en nødvendig utvikling for land som har betydelig bedre vekst, økende inflasjon og ekstremt lav arbeidsledighet, sier hun.

Lagarde er imidlertid urolig for at verdens industriland tilsynelatende ikke er koordinerte om når de hever renta. Dette i kombinasjon med handelsspenningene har skapt en «enestående situasjon» i verdensøkonomien, ifølge Lagarde, som ber verden om å komme sammen for å løse utfordringene.

– Trapp ned, fiks systemet, og ikke ødelegg det, sier hun.

(©NTB)

