Kraftig eksplosjon ved vannrenseanlegg utenfor Bristol

En kraftig eksplosjon rammet et vannrenseanlegg like ved den engelske byen Bristol torsdag. Det er flere skadde, opplyser nødetatene.

Brann- og redningstjenesten i Avon opplyser at de fikk melding om eksplosjonen klokken 11.22 torsdag. De arbeider på stedet, og det er kommet meldinger om flere skadde. Det er uklart om noen har mistet livet.

Et vitne forklarer å ha hørt en kraftig eksplosjon, som fikk bygningen til å riste, melder BBC.

– Jeg hørte lyden. Jeg jobber i et annet lagerbygg ved siden av, sier Jawad Burhan, som har tatt bilder av det som ser ut som en revnet tank.

Et annet vitne forteller at rundt 10 ambulanser kom til stedet etterpå. Et helikopter er satt inn i søk etter savnede personer.

Anlegget ligger i Avonmouth like ved byen Bristol.

(©NTB)

