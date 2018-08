Kraftig etterskjelv rammet Lombok

Et kraftig etterskjelv har rammet øya Lombok i Indonesia, der over 130 mennesker omkom og nærmere 160.000 ble hjemløse i et skjelv søndag.

Redningsmannskaper leter fortsatt i ruinene etter skjelvet som rammet Lombok søndag kveld, og det er frykt or at tallet på omkomne vil stige.

156.000 mennesker ble hjemløse under skjelvet, og mange av dem har tilbrakt nettene under åpen himmel siden. Tusenvis av utenlandske turister har forlatt Lombok og naboøyene de siste dagene av frykt for nye skjelv.

Torsdagens etterskjelv ble målt til 5,9 av det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

(©NTB)

Mest sett siste uken