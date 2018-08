Kraftig fall for argentinsk valuta

Kursen på argentinsk peso fortsetter å falle. I et forsøk på å stanse nedgangen er styringsrenten satt til 60 prosent.

Siden begynnelsen av året har pesoens verdi falt med over 40 prosent målt mot kursen på dollar. Torsdag ble kursen ytterligere svekket med nesten 4 prosent mot dollar.

Dette skjedde til tross for at Argentinas president Mauricio Macri og sjefen i Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde dagen før ble enige om å framskynde utbetalingen av et lån på 50 milliarder dollar for å stabilisere den økonomiske situasjonen.

