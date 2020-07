Et jordskjelv med en styrke på 6,6 rammet tirsdag kysten av Indonesia. Det er ikke foreløpig ikke meldt om skader.

Skjelvet hadde sitt episenter i havet 100 kilometer fra byen Batang på 500 kilometers dyp.

At skjelvet var så dypt, gjør at det er lite sannsynlig at det har oppstått større skader, sier det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

