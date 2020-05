Kraftig kinesisk reaksjon på USAs Hongkong-trussel

Det er barbarisk av USA å si at Hongkong ikke lenger har selvstyre, mener Kinas representasjonskontor i Hongkong. Statsministeren ber om gjensidig respekt.

– Dette er det mest barbariske, den mest urimelige og det mest skamløse, heter det i en kunngjøring fra det kinesiske representasjonskontoret.

Uttalelsen er en reaksjon på at USAs utenriksminister Mike Pompeo onsdag hevdet at Hongkong ikke lenger har en høy grad av selvstyre og derfor heller ikke har krav på særskilt status for USA. Erklæringen bereder grunnen for at USA kan frata byen særskilt status som handelspartner.

Kinas statsminister Li Keqiang er mer diplomatisk i tonen og sier at Kina og USA bør respektere hverandres kjerneinteresser og håndtere sine uenigheter, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Han forsvarer den omstridte sikkerhetsloven som Kinas Folkekongress torsdag vedtok å innføre i Hongkong. Denne vil sikre områdets stabilitet og velstand i lang tid, mener Li.

