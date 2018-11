Kraftig økning i antisemittiske handlinger i Frankrike

Antisemittiske handlinger har økt med 69 prosent i Frankrike så langt i år. – Vi er ikke ferdig med antisemittisme, sier statsminister Eduoard Philippe.

Statsministeren uttalte på Facebook på årsdagen for de brutale angrepene mot jøder under krystallnatten i Nazi-Tyskland i 1938.

– Enhver aggresjon mot en av våre borgere fordi de er jøder er som et ekko av en ny krystall som knuser, skriver Philippe.

– Hvorfor skal vi i 2018 huske på et så smertefullt minne? Fordi vi er veldig langt unna å være ferdig med antisemittisme, skriver han videre.

Antallet antisemittiske handlinger betegner han som «ubarmhjertig».

Etter et rekordår i 2015 falt antallet antisemittiske handlinger i Frankrike med 58 prosent i 2016, og ned ytterligere sju prosent i fjor. Det var imidlertid en økning i voldelige handlinger mot jøder.

I Facebook-innlegget sitt siterer den franske statsministeren holocaust-overlever og nobelprisvinner Elie Weise.

– Den virkelige faren, min sønn, er likegyldighet. Den franske regjeringen lover å ikke være likegyldig, skriver Philippe.

Franske myndigheter planlegger å stramme inn reglene for hatytringer på nett neste år, blant annet gjennom å legge press på Facebook og andre giganter for å gjøre mer for å fjerne rasistisk og antisemittisk innhold.

Philippe sier regjeringen også vil «eksperimentere med et nettverk av etterforskere og dommere spesielt trent i kampen mot hatefulle handlinger», som potensielt kan bli en nasjonal styrke.

(©NTB)

