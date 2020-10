Kraftig økning av koronasmitte i Tyskland

Tyskland har igjen registrert ny rekord for koronasmittede på én dag. Nå øker frykten for å miste kontrollen når den kaldere årstiden kommer.

Robert Koch-instituttet opplyser at 2.673 nye tilfeller ble registrert fredag, det høyeste siden slutten av april. Dessuten er åtte mennesker døde, slik at det totale dødstallet er oppe i 9.503.

På det verste i mars og begynnelsen av april ble 6.000 smittede registrert per dag. Siden det er restriksjonene gradvis lettet.

Nå frykter myndighetene at det blir verre til høsten og vinteren når alle er mer innendørs. Det er også frykt for at julefeiringen med sine tusenvis av julemarkeder blir rammet.

