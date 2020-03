Kraftig økning i antall smittede og døde i Italia

I Italia er det registrert nesten 1.800 nye smittetilfeller og 97 nye dødsfall som følge av koronaviruset.

Det opplyste det italienske sivilforsvaret mandag. Antall smittede har økt til 9.172, opp fra 7.375 dagen før.

Det samlede antallet døde som følge av virusepidemien er nå 463. Antallet pasienter på intensivavdeling på italienske sykehus har steget fra 650 til 733.

Sykehus i Nord-Italia er i en svært presset situasjon som følge av epidemien. I et forsøk på å få kontroll over situasjonen har regjeringen nærmest satt 15 millioner mennesker i karantene. Det er innført strenge begrensninger på all bevegelse inn og ut av Lombardia og 14 provinser i Nord-Italia.

