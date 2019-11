Kraftig økning i avskogingen i Amazonas

Avskogingen i Amazonas har økt kraftig i år, bekrefter nye tall basert på satellittovervåking i Brasil.

Den brasilianske romforskningsorganisasjonen INPE la mandag fram tall for det som kalles skogåret 2019. Dette er de tolv månedene fram til juli i år.

Avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas økte med nesten 30 prosent sammenlignet med forrige skogår. Tallene gjengis av blant andre nyhetsbyrået Reuters.

– Tallene er alarmerende høye. Vi må huske på at Amazonas har vært utsatt for avskoging i flere tiår. Vi nærmer oss et mulig vippepunkt, hvor store deler av skogen vil være så skadet at den kollapser, sier Øyvind Eggen, leder for organisasjonen Regnskogfondet.

Avskogingen ligger nå på det høyeste nivået siden 2008. En viktig årsak antas å være politikken til Brasils president Jair Bolsonaro. Han ble innsatt ved årsskiftet og har gjort det klart at han prioriterer landbruk framfor miljøvern.

Norge har i en årrekke bidratt med store pengesummer til vern av regnskogen i Brasil. Norske myndigheter mener Bolsonaros regjering har brutt forutsetningene for samarbeidet, og regnskogstøtten er derfor inntil videre stanset.

