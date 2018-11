Kraftig pund-hopp etter ny brexit-enighet

Det britiske pundet styrket seg kraftig etter at det ble klart at Storbritannia og EU var enige om en skisse for veien videre etter brexit.

Ved 11.30-tiden torsdag kostet pundet 11,01 kroner, et hopp på rundt 1,1 mot amerikanske dollar. Pundet styrket seg også med 1,1 prosent mot den norske kronen. Tidligere torsdag kostet pundet rundt 10,89 kroner, skriver E24.

Hoppet kom etter at forhandlere fra EU og Storbritannia uttalte at de hadde kommet til enighet om et nytt utkast til den viktige politiske erklæringen som skal legges ved brexitavtalen.

Den politiske erklæringen kommer i tillegg til selve brexitavtalen. Mens brexitavtalen fastsetter vilkårene for skilsmissen, er formålet med den politiske erklæringen å stake ut kursen for det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

