Kraftig uvær i Frankrike – 140.000 strømløse husstander

Stormen Amelie feide over Frankrike i helgen og førte med seg sterk vind og store nedbørsmengder. 140.000 husstander var uten strøm søndag.

Det er regionene Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne og Occitanie vest og sørvest i Frankrike som ble verst rammet av uværet i helgen.

Det er ikke kommet meldinger om at noen har mistet livet, men ifølge lokale medier er flere mennesker skadd etter å ha blitt truffet av trær som veltet eller greiner som brakk. Avisen Nice Matin melder at en eldre kvinne er savnet etter at et jordskred gikk over deler av eiendommen hennes mens hun jobbet i hagen sin.

Søndag ble det målt 45 sekundmeter vind flere steder, og langs den franske atlanterhavskysten var myndighetene i høyeste beredskap.

Strømselskapet Enedis opplyste søndag at 140.000 kunder var uten strøm. Uværet førte også til store forsinkelser i tog- og veitrafikken.

