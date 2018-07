Kraftige angrep mot Gaza etter skyting mot israelske soldater ved grensen

Israelske fly og stridsvogner skjøt mot mål over hele Gaza fredag, etter at det ble avfyrt skudd mot israelske soldater ved den sørlige grensen til Gaza. Bildet er tatt under et flyangrep mot regjeringsbygninger i Gaza for en uke siden. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB scanpix