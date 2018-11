Kraftige reaksjoner på valgkampvideo delt av Trump på Twitter

En valgkampvideo med en latinamerikansk politidrapsmann vekker sterke reaksjoner i USA. Både demokrater og republikanske kritikere kaller den rasistisk.

USAs president Donald Trump har delt videoen på Twitter.

Den latinamerikanske mannen Luis Bracamontes, en migrant som oppholder seg ulovlig i landet og som er dømt for drapet på to polititjenestemenn, figurerer sentralt i filmen.

– Den ulovlige migranten Luis Bracamontes drepte våre folk, heter det i filmen. Videre legges skylda for at Bracamontes er i landet på Demokratene, helt uten at det presenteres noe bevisgrunnlag eller annen underbygging av påstanden.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G