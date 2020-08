Kraftigste smitteøkning i Frankrike siden mai

Over 2.500 nye koronasmittede ble registrert i Frankrike de siste 24 timene, opplyste helsemyndighetene onsdag. Det er det høyeste tallet siden mai.

Av 600.000 tester som ble gjort i forrige uke, var 11.600 positive. Det er en rate på 2,2 prosent, opp fra uka før da det var 1,6 prosent.

August er den tradisjonelle feriemåneden i Frankrike, og myndighetene ber folk ta forholdsregler så smitten ikke øker igjen.

Til sammen er det registrert 206.696 smittede og 30.371 dødsfall fra korona i Frankrike.

Frankrike har registrert 30,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, et godt stykke over grensa som innebærer at norske myndigheter innfører reiseråd og karantenekrav.

