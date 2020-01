Krangling om regler og tempo i riksrettssaken i USA

Strid om regler og framdriftsplan vil trolig utgjøre første fase når riksrettssaken mot Donald Trump starter for alvor.

Saken gjenopptas klokken 13 lokal tid tirsdag – klokken 19 norsk tid – etter at tiltalen ble lest opp i Senatet i forrige uke.

Senatorene må først ta stilling til reglene og retningslinjene for den videre framdriften i saken. Hvor mye tid skal settes av til partenes innlegg og spørsmål fra senatorene?

Mitch McConnell, lederen for Senatets republikanske flertall, har lagt fram et forslag som vil innebære høyt tempo og begrenset tid. Anklagerne vil få 24 timer fordelt over to dager til å presentere sine argumenter.

Deretter får Trumps advokater samme rammevilkår til å legge fram sitt forsvar, før senatorene kan levere inn skriftlige spørsmål til begge parter. Spørsmålene vil bli lest opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

Lederen for Senatets demokratiske mindretall, Chuck Schumer, har kalt McConnells forslag en nasjonal skam. Han mener det har til hensikt å rushe saken gjennom Senatet og gjøre det vanskelig å få innkalt vitner.

