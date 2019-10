Krever stans i Tyrkias Syria-offensiv

De fem europeiske medlemslandene i FNs sikkerhetsråd ber Tyrkia stanse offensiven mot kurderne i Syria.

– Vi er dypt bekymret over den tyrkiske militæroperasjonen i det nordøstlige Syria, skriver de fem medlemslandene Belgia, Frankrike, Polen, Storbritannia og Tyskland i en felles uttalelse etter et hastemøte i Sikkerhetsrådet torsdag.

– Vi ber Tyrkia om å stanse den ensidige militæraksjonen ettersom vi mener det ikke vil bidra til å løse Tyrkias underliggende sikkerhetsbekymringer, skriver de fem landene videre.

På torsdagen hastemøte i Sikkerhetsrådet klarte ikke de fem europeiske landene å få med seg de øvrige medlemmer av rådet til å støtte uttalelsen, ifølge FN-diplomater.

Ifølge en diplomatkilde vurderer USA å slutte seg til de fem europeiske landene på et senere tidspunkt i Sikkerhetsrådet men at teksten slik den er nå ikke er vag nok til å unngå motstand fra Russland.

USAs FN-ambassadør Kelly Craft sier i en uttalelse at dersom Tyrkia ikke beskytter sårbare befolkninger eller ikke kan garanterer at IS hindres i å utnytte muligheten til å bygge seg opp igjen, så vil det få konsekvenser.

(©NTB)