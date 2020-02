Krigsforbrytertiltalte al-Bashir kan bli utlevert til ICC

Sudans ledere vil utlevere ekspresident Omar al-Bashir til Den internasjonale straffedomstolen ICC, der han er tiltalt for krigsforbrytelser.

– Vi er enige om at alle som har arrestordrer mot seg, skal fremstilles for ICC, sier Mohammed Hassan al-Taishi i Sudans overgangsråd, ifølge BBC.

Bashir har vært ettersøkt helt siden 2009 av domstolen i Haag, som vil stille ham til ansvar for forbrytelser mot menneskeheten og folkemord under Darfur-konflikten. Også tre av Bashirs tidligere rådgivere er tiltalt.

Ekspresidenten har sittet fengslet i Khartoum siden han ble avsatt av hæren under en folkeoppstand mot regimet i april i fjor.

Samtaler i Juba

Sudan styres nå av et overgangsråd bestående av sivile og militære ledere. Tirsdagens nyhet kom etter fredssamtaler som pågår i Sør-Sudans hovedstad Juba mellom overgangsregjeringen og opprørsgrupper fra Darfur-regionen.

Ifølge FN ble rundt 300.000 mennesker drept og 2,5 millioner sendt på flukt av konflikten som brøt ut i Darfur i 2003.

Hundretusenvis drept

Taishi sier de er blitt enige om flere tiltak som skal bidra til fred i regionen.

– For det første må alle dem som er tiltalt av ICC, fremstilles for ICC. For det andre må en spesialdomstol opprettes for å etterforske forbrytelser begått i Darfur, sier Taishi.

Taishi, som har ført forhandlingene på vegne av regjeringen, nevner ikke Bashir ved navn. På en pressekonferanse i Juba tirsdag sa han heller ikke når Bashir og de andre ettersøkte vil bli overført til Haag.

Uansett vil Sudans nye myndigheter bli nødt til å ratifisere ICCs Roma-statutter før ekspresidenten kan overføres til Haag.

