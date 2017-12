Kriminelle trodde de skulle få julegave levert på døra. I stedet kom politiet

Politiet i South Yorkshire brukte julegavetriks for å overraske kriminelle.

En kreativ løsning fra politiet i South Yorkshire har nå lurt 21 ettersøkte kriminelle i arresten.

I den såkalte "Operasjon Holly" sendte politiet falske gavekort fra det oppdiktede selskapet Herald Hampers til de sist kjente adressene til 400 mistenkte kriminelle personer.

Det falske gavekortet skulle gi en gratis kurv med champagne, vin, julepudding og andre godsaker, men var egentlig en måte for politiet å finne ut av eksakte tidspunkter de ettersøkte var hjemme på, skriver Independent.

Fikk svar fra 70 personer

I gavekortet fikk de nemlig beskjed om å avtale en tid de var hjemme for å motta julegaven, og rundt 70 personer svarte ifølge Telegraph.

Det falske gavekortet som ble delt ut av politiet i South Yorkshire.

Men det ikke var en julegave som dukket opp på døra deres - i stedet kom politiet.

- Det er oppmuntrende å se at den innovative tilnærmingen vår har gitt positive resultater, og vi kommer til å fortsette å utforske nye måter å få tak i ønskede personer på, noe som påvirker ofre for kriminalitet, sier Lee Berry i South Yorkshire-politiet til Independent.

På de to dagene aksjonen varte, slo politiet til mot kriminelle ettersøkte for overfall, trakassering, innbrudd, narkotikarelatert kriminalitet og fyllekjøring, for å nevne noe.

I tillegg til å dele ut blant annet kjøreforbud og bøter, arresterte politiet 21 personer.

- Å sende polititjenestemenn til adresser der ønskede personer ikke bor lenger, tar mange verdifulle politiressurser, sier Berry.

Økende kriminalitet

Kriminaliteten i England og Wales stiger, viser en statistikk fra oktober gjengitt av The Guardian.

De siste tallene viser en økning på 13 prosent i lovbrudd meldt til politiet i England og Wales fra juni 2016 til juni 2017.

Tallene er enda høyere for lovbrudd som vold med kniv, seksuelle forbrytelser og vold mot personer.

Krimstatistikken viser også en åtte prosents økning i antall mord, noe som tilsvarer en økning på 46 ofre.

Brexit-konsekvenser

Flere i Storbritannia frykter de økonomiske konsekvensene av Brexit, blant annet at det vil føre til mindre penger til politiet, og dermed mer kriminalitet.

Nylig gikk imidlertid IMFs leder, Christine Lagarde, ut og sa at hun tror Storbritannias økonomi kan vokse dersom de signerer en god handelsavtale med EU under Brexit-forhandlingene.

– Jo mer Storbritannias økonomi er åpen for handel generelt, deriblant med EU, jo større en sannsynligheten for økt produktivitet og vekst, sier Lagarde.

Det internasjonale pengefondets (IMF) prognoser for økonomisk vekst i Storbritannia er lunkne, med en antatt vekst i BNP på snaue 1,5 prosent i 2018, skriver NTB.

IMF-sjef Christine Lagarde.

– Den britiske økonomien lider av landets beslutning om å forlate EU, sier IMF-sjefen.

Også usikkerheten rundt Brexit-forhandlingene bidrar til IMFs forsiktige prognoser.

– Hvis forhandlingene går fortere enn antatt, kan det øke tilliten til den britiske økonomien. På den andre siden kan et sammenbrudd i forhandlingene føre til en kaotisk skilsmisse og prisfall, sier Lagarde.

Den britiske statsministeren Theresa May sa tirsdag at hun ønsket en «ambisiøs» Brexit-handelsavtale med EU. May vil at Storbritannia skal forlate tollunionen og etablere nye økonomiske bånd med EU.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har imidlertid uttalt at en avtale vil føre til at britiske banker og selskaper vil tape handelsrettigheter i EU.

IMF-rapporten fastslår at en avtale som reduserer handelshindringer, og som sørger for at arbeidsgivere har tilgang til arbeidskraft, vil gi gode forhold for vekst. En tidlig avtale om en overgangsperiode vil hindre en vanskelig exit i mars 2019 og redusere økonomisk usikkerhet, legges det til i rapporten.

