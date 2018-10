Krisen i Jemen: - Det er ingen tvil om at vi bør skamme oss

FN advarer om en hungersnød uten sidestykke i Jemen.

FN advarer om at Jemen er på randen av den verste sultkatastrofen verden har sett på 100 år dersom flyangrepene fra den saudiarabiske koalisjonen ikke opphører. Samtidig advarer FN om at nesten halvparten av befolkingen står i fare for å sulte.

Mellom 12 og 13 millioner trues av sult de neste tre månedene, som følge av blokaden som er ledet av Saudi-Arabia, skriver The Times.

- Vi bør skamme oss

FN mener dette er en potensiell krigsforbrytelse.

- Da vi gikk inn i det 21. århundret, var det mange av oss som følte at det var utenkelig at vi kunne oppleve en hungersnød som den i Etiopia, som vi så i Bengal og som vi så i deler av Sovjetunionen, sier FNs koordinator i Jemen, Lisa Grande, til BBC.

- Det var rett og slett uakseptabelt. Mange av oss var sikre på at det aldri ville skje igjen, og likevel, i realiteten er Jemen nøyaktig det vi nå ser, sier Grande.

- Det er ingen tvil om at vi bør skamme oss, og hver dag vi står opp må vi fornye våre forpliktelser til å gjøre alt vi kan for hjelpe menneskene som lider og for å få en slutt på konflikten, sier Grande.

Nesten 10.000 mennesker har blitt drept siden Saudi-Arabia og deres allierte sluttet seg til konflikten for tre år siden. To tredeler av dem var sivile.

- 19 sivile drept

Grande kom med uttalelsen kort tid etter nyheten om at 19 sivile skal ha blitt drept i et angrep i havnebyen Hodeida i Jemen, utført av koalisjonen ledet av Saudi-Arabia.

Angrepet skal ha truffet to busser med sivile om bord i Jabal Ras-området i Hodeida, ifølge Youssef al-Hadiri i det opprørerkontrollerte helsedepartementet. 30 personer skal ha blitt såret. Det er også barn blant de drepte, ifølge al-Hadiri.

Koalisjonen ledet av Saudi-Arabia har kjempet mot den iranskstøttede Houthi-bevegelsen siden 2015, og startet en offensiv mot Hodeida i juni.

Fakta: Fakta om konflikten i Jemen

* Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan, og franske spesialstyrker er også til stede. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der over 22 millioner mennesker er avhengig av mat utenfra. * 8,4 millioner mennesker står nå i fare for å sulte i hjel, og Verdens matvareprogram (WFP) frykter at antallet i løpet av kort tid vil stige til 11,9 millioner. * Landet er de siste to årene også rammet av en koleraepidemi, som har kostet over 2.200 mennesker livet. (NTB)

Mest sett siste uken