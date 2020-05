Kriseteamet må tilbake til Det hvite hus likevel

Tre medlemmer av Det hvite hus' krisegruppe for koronaviruset, inkludert Anthony Fauci, skal på møter hvis de er symptomfrie, etter å ha vært i kort karantene.

Til tross for at de har vært eksponert for personer smittet med koronavirus og at det ennå ikke er gått 14 dager, skal direktør Robert Redfield i USAs folkehelseinstitutt CDC, lederen for mat- og medisintilsynet FDA, Stephen Hahn og Anthony Fauci, som er direktør for USAs institutt for allergi og infeksjonssykdommer, nå igjen møte i Det hvite hus i krisegruppas møter.

Betingelsene er at de ikke har symptomer på koronavirus, ifølge en kunngjøring tirsdag. Kontrabeskjeden kommer bare dager etter at det ble gitt beskjed om at de tre skulle ha hjemmekontor, bli testet hver dag og bruke munnbind i 14 dager på grunn av eksponering for ansatte som var koronasmittet.

Det oppgis som grunn at Redfield, Hahn og Fauci i likhet med helsepersonell landet rundt er «kritiske arbeidere for infrastrukturen» og vil gå tilbake på jobb iført ansiktsmasker og holde halvannen meter avstand til andre til enhver tid.

