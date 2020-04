Krisetilstand og enorm hjelpepakke på trappene i Japan

Japans statsminister Shinzo Abe opplyser at det skal erklæres krisetilstand i deler av landet på grunn av pandemien, og legger fram en enorm hjelpepakke.

Årsaken er at tallet på virussmittede har skutt i været i Tokyo og andre områder.

Abe opplyser at krisetilstanden kan tre i kraft allerede fra tirsdag. Den skal gjelde hovedstaden Tokyo og seks andre prefekturer.

Samtidig legger Abes regjering fram en krisepakke verdt 108.000 milliarder yen, en sum som tilsvarer over 10.000 milliarder kroner.

Den japanske regjeringen har vært under press for å gjøre mer for å håndtere koronakrisen i landet. Smittespredningen skjer ikke like raskt i Japan som i andre land, men tallet på nye smittede fortsetter å øke.

Mer enn 3.654 mennesker er bekreftet smittet og 85 har dødd, viser Worldometers oversikt.

(©NTB)