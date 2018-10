Kristersson skal legge fram svensk regjeringsalternativ

Moderaternas partileder Ulf Kristersson har fått i oppdrag av Riksdagens talmann å sondere mulighetene for å danne en ny svensk koalisjonsregjering.

– Det handler om å undersøke mulighetene for å danne en regjering som kan godtas av Riksdagen, sa talmann Andreas Norlén fra Moderaterna.

Kristersson får to uker på seg til å finne en løsning, men vil legge fram en fremdriftsrapport etter en uke.

På en pressekonferanse tidligere tirsdag understreket Kristersson at han ønsker å danne en Allianse-regjering, og forsikret at han vil gjøre alt han kan for å få det til.

Splittet

Alliansepartiene, som har 143 mandater mot de rødgrønnes 144 og Sverigedemokraternas 62, er splittet i synet på hvilken støtte en allianseregjering skal ta fra Sverigedemokraterna. Men Kristersson tonet ned spliden.

– Vi har fortsatt gode samtaler i Alliansen. Vi er enige om alt det som dere ikke rapporterer om, sa han til pressekorpset.

Etter å ha møtt alle partilederne tirsdag startet Norlén sin korte pressekonferanse i Riksdagen med å sitere åpningen i Charles Dickens' roman «A Tale of Two Cities» – «It was the best of times. It was the worst of times …".

Han kom til at det nå bare er to mulige personer som kan ta seg av sonderingsoppdraget – statsminister og Socialdemokraternas leder Stefan Löfven og Ulf Kristersson. Han hadde funnet argumenter for begge, men landet på Kristersson.

Må godtas av Riksdagen

Han understreket at partiene nå må begynne å snakke sammen, og være villige til å innta andre posisjoner – ellers vil det ikke bli noen regjering.

– Det hviler nå et stort ansvar på partiene og partilederne til å revurdere tidligere stillinger og gjøre det mulig å danne en regjering. Jeg vil ikke bli den første talmannen som ikke klarer å få valgt en statsministerkandidat, sa Norlén.

I en skriftlig kommentar etter pressekonferansen skriver Löfven at det er logisk at jobben gikk til Kristersson.

«De borgerlige partiene valgte å felle regjeringen sammen med Sverigedemokraterna. Da er det logisk at Kristersson får oppgaven med å avklare hvordan hans regjeringsalternativ ser ut,» skriver Löfven.

Han skriver videre at hans parti ikke vil være et støtteparti til en borgerlig firepartiregjering. Dersom Kristersson skulle mislykkes slik at en regjeringsløsning er å finne utenfor den borgerlige blokken, sier Löfven at han stiller seg til talmannens tjeneste.

