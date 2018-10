Kristine ble filmet gjennom et nøkkelhull mens hun hadde sex: - Jeg følte meg maktesløs

Tre menn er dømt for å ha filmet og spredt en sexvideo av Kristine Frost. I de to årene hun har ventet på å få saken opp i retten, har hun gått på samme skole som alle tre.

- Det er veldig vanskelig å skulle forberede seg på at noe sånt skal skje. Faktisk har man ingen muligheter for det.

Det sier Kristine Frost (18) til Nettavisen. En desembernatt for snart to år siden, var hun hjemme hos en gutt hun hadde kjent i noen måneder. De hadde sex på soverommet hans og Kristine gikk, naturlig nok, ut fra at de var alene.

Det var de ikke. På naborommet sto fire gutter, alle fra samme skole som Kristine, og filmet seansen gjennom et nøkkelhull.

Det tok nesten én måned før Kristine fikk vite at hun i det hele tatt var blitt filmet. En video med navnet «Kristine Frost - mine dame og herrer» sirkulerte på skolen, Svendborg Handelsgymnasium på Fyn i Danmark. Videoen var delt på sosiale medier og endte i tillegg opp på en pornoside på nett.

- Jeg følte meg maktesløs. I det øyeblikket jeg oppdaget videoen, banket hjertet mitt raskt og jeg mistet all fornemmelse for tid og sted. Jeg var flau over meg selv og ble med én gang redd for hva folk skulle tenke om meg, sier Kristine.

- Vanskelig å være sterk



«Kristine Frost»-saken har fått bred omtale i danske medier, og den unge jenta har fått mye ros for å stå frem med saken sin, blant annet i DR og BT.

Kristine anmeldte de fire guttene for bluferdighetskrenkelse, og saken gikk for retten denne uken. Tre av guttene erklærte seg skyldige, mens den fjerde nekter skyld. Hans sak vil derfor gå for retten ved en senere anlending.

TUNG TID: - Jeg følte meg maktesløs, sier Kristine Frost, som har valgt å være åpen om sakens in.

De tre mennene ble tirsdag 23. oktober dømt, skriver DR. En fikk 40 dagers betinget fengsel for å ha lastet opp lydfilen på internett og delt videoen på sosiale medier. De to andre fikk 14 dagers betinget fengsel for bluferdighetskrenkelse.

- Etter rettssaken har jeg virkelig vært glad. Det føles som jeg har fått sagt et punktum, selv om det er litt halvveis fordi den ene mannen nekter skyld. Men saken er 75 prosent over, og det er en befrielse at det endelig skjer noe, når jeg tross alt har ventet så lenge, sier Kristine.

Hun synes imidlertid at straffen er veldig mild, spesielt med tanke på at hun har ventet i nesten to år på at saken skal gå for retten. I mellomtiden har hun fortsatt gått på samme skole som de nå dømte mennene.

- Jeg har i to år gått opplevd å bli hånet og mobbet, og vært såpass utilpass at jeg ikke har hatt noe lyst til å gå på skolen. Det er vanskelig å være sterk i slike situasjoner, men jeg er glad for at jeg holdt ut - ellers ville jeg ikke vært der jeg er i dag, sier 18-åringen.

Trekker for gardinene på eget soverom



Selv om Kristine er lettet over at mennene nå er dømt, er hun like fullt fortvilet over systemet. Til tross for at stadig flere opplever å få nakenbilder- og videoer spredt på internett, skjer det ingenting for å sørge for raskere og bedre hjelp for ofrene, mener Kristine.

- Ventetiden er for lang, straffen er for mild og systemet vet ikke hvordan de skal angripe disse sakene, sier hun.

Etter det hun har opplevd, har Kristine lært seg å ta forholdsregler hun skulle ønske hun ikke måtte ta.

- Jeg er oppmerksom på omgivelsene jeg befinner meg i før jeg kler av meg klærne, for eksempel. Selv når jeg er på mitt eget soverom, så trekker jeg for gardinene, det gjorde jeg aldri før, sier Kristine, og avslutter:

- Det er fint at foreldre gir barna sine en flott og dyr mobiltelefon, men det viktigste er å informere barna sine om hvordan man bruker den - og hvordan man ikke bruker den.

Nakenbilder spredt



I Norge har vi hatt flere kjente tilfeller av spredning av nakenbilder. Håndballspiller Nora Mørk og toppblogger Sophie Elise har begge valgt å stå frem med sine historier, i håp om å bidra til åpenhet, samt en endring i hvordan slike saker blir håndtert av rettsvesenet.

Mørk-saken er fortsatt under etterforskning. Så langt er ni personer bøtelagt for å ha spredt intime bilder av håndballspilleren.

Blogger Sophie Elise Isachsen ble utsatt for hevnporno og anmeldte forholdet til politiet. Saken ble i 2016 henlagt grunnet bevisets stilling, selv om det var snakk om bilder som var delt på Facebook.

Isachsen angret og politiet gjenopptok saken. I januar ble to personer bøtelagt for å ha spredt nakenbildene.



- Dette er en seier for alle de som blir utsatt for krenkelser i sosiale medier. Forhåpentligvis er det starten på en ny praksis ved at sånne saker blir ordentlig etterforsket og at det gis reaksjoner i samsvar med krenkelsens art. Jeg håper for fremtiden at andre slipper å bruke like mye tid og ressurser på dette som Sophie Elise, sa Isachsens advokat, Per Andreas Bjørgan, til Nettavisen i januar.

