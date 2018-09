Kristinn Hrafnsson ny redaktør for WikiLeaks

Kristinn Hrafnsson, tidligere talsperson for WikiLeaks, under en pressekonferanse i 2015. Nå er han utnevnt til redaktør i organisasjonen for å overta for Julian Assange, fordi Assange er avskåret fra å kommunisere med omverdenen fra den ecuadorianske ambassaden i London, der han sitter isolert. Arkivfoto: Salvatore Di Nolfi / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )