Kroatia velger ny president bare dager før landet overtar formannskapet i EU for første gang. Det er duket for et jevnt oppgjør og ny valgomgang om to uker.

Høyresidens kandidat Kolinda Grabar Kitarovic håper på å bli gjenvalgt og leder på meningsmålingene. Men hakk i hæl følger sosialdemokraten Zoran Milanovic, som tidligere har vært statsminister. Begge er ventet å få en oppslutning på over 25 prosent. En tredje kandidat, den populære sangeren Miroslav Skoro, er også ventet å gjøre det bra med om lag 20 prosent av stemmene. Dermed blir det etter alt å dømme en ny og avgjørende valgrunde 5. januar. Skoro har tidligere sittet i nasjonalforsamlingen for det borgerlige regjeringspartiet HDZ, men stiller nå som uavhengig. (©NTB)

