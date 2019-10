Kronprinsparet besøkte nordisk bokhandler i Berlin

Kronprinsparet besøkte lørdag den lille bokhandelen Pankebuch i Berlin. Butikken spesialiserer seg på bøker fra de nordiske og baltiske landene.

Utenfor bokhandleren hadde en rekke skuelystne møtt opp for å få et glimt, og kanskje et bilde, av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

De to er i Tyskland i forbindelse med den store bokmessen i Frankfurt, som åpner førstkommende tirsdag og hvor Norge i år er gjesteland. Spesielt har kronprinsesse Mette-Marit et omfattende program.

Fredag åpnet kronprinsessen en utstilling av Edvard Munchs verker i Düsseldorf. Utstillingen er et samarbeid mellom forfatter Karl Ove Knausgård og Munchmuseet.

Kronprinsesse Mette-Marit skal dessuten reise med et «litteraturtog» fra Berlin til Frankfurt.

Toget fylles med norsk litteratur og norske forfattere, og reisen starter mandag. Målet er å spre interesse for lesing og for norsk litteratur.

Kronprinsparet blir i Tyskland til 16. oktober.

