Økt press mot Canada før nye NAFTA-forhandlinger

En ikke-avtale er bedre enn en dårlig avtale, sier Canadas utenriksminister Chrystia Freeland, som møter amerikansk press før de nye NAFTA-forhandlingene.

Canada bør godta Trump-administrasjonens krav eller risikere å bli utelatt fra NAFTA, advarer den republikanske innpiskeren i Representantenes hus, Steve Scalise.

– Amerikanske lovgivere er bekymret for at Canada ikke er klare eller villige til å gjøre de nødvendige kompromissene for å oppnå en rettferdig avtale, tilføyer han.

Selv om opposisjonspartiene i Canada hittil har stilt seg bak sin regjering, begynner presset mot statsminister Justin Trudeau å øke også på hjemmebane, i hovedsak fra Canadas konservative parti som ønsker mer fleksibilitet fra regjeringen.

En bestemt Freeland, som ankom Washington tirsdag kveld til en ny runde med forhandlinger, sier at Canada er villig til å gå ut av NAFTA om alternativet er en dårlig avtale.

– Vi er forpliktet til å få en god avtale for canadiere, sier hun.

