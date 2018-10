Kun to personer i Saudi-Arabia har «absolutt immunitet» overfor Tyrkia

Ekspert på internasjonal strafferett sier det er mulig å straffeforfølge Khashoggis drapsmenn i Tyrkia, men påpeker at mye faller på politisk vilje.

Saudi-Arabia har innrømmet at journalisten Jamal Khashoggi (59) ble drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Saudiarabiske myndigheter opplyser at de har pågrepet 18 personer i Saudi-Arabia for å ha tilknytning til Khashoggi-drapet. Kilder i det tyrkiske statsapparatet har opplyst at Khashoggi ble torturert, drept og partert inne på konsulatet.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan uttalte tirsdag at drapet var planlagt, og at en gruppe på 15 mann ble sendt fra Saudi-Arabia til Tyrkia med det formål å ta livet av Khashoggi. Erdogan kom også med en anmodning til Saudi-Arabia om å få stille de ansvarlige for retten i Tyrkia.

Tyrkias mulighet for å straffeforfølge

Ekspert på internasjonal strafferett ved Universitetet i Oslo, Jo Stigen, har skissert en fagkyndig betenking rundt immunitetsspørsmålet og Tyrkias mulighet for å straffeforfølge gjerningspersonene bak Khashoggi-drapet:

* Konsulatet og eiendommen det ligger på, er tyrkisk territorium, ikke saudiarabisk. Der gjelder tyrkisk lov.

* Tyrkia kan uansett erklære en hvilken som helst saudiarabisk tjenestemann «persona non grata»; det vil si at han kan forbys å oppholde seg i Tyrkia.

* Når det gjelder immunitet fra straffeforfølgning i Tyrkia, er det en vesentlig forskjell mellom diplomater og konsulære tjenestemenn, som jeg antar at det er snakk om her:

Etter den internasjonale konvensjonen om konsulært samkvem artikkel 41 og artikkel 43 kan en konsulær tjenestemann straffeforfølges i vertsstaten, her Tyrkia, for en «alvorlig forbrytelse» som ikke er foretatt «under utøvelsen av konsulære funksjoner». Drap er en alvorlig forbrytelse. Det å utstede skilsmissepapirer for landsmenn vil være konsulær funksjon, men selvsagt ikke å torturere, drepe og partere noen.

(Stigen henviser til Khashoggis formål med å oppsøke konsulatet, som var å sluttføre skilsmisseprosessen med sin saudiarabiske kone).

* I saker hvor det er immunitet, er den til av hensyn til hjemstaten, slik at denne alltid kan gi avkall på immuniteten, uten at vedkommende selv kan protestere.

* Hvis Tyrkia skulle starte en straffeforfølgning av Khashoggis drapsmenn, vil det altså være nytteløst for Saudi-Arabia å protestere under henvisning til folkerettens regler om immunitet.

* Det synes som om gjerningspersonene har flyktet hjem til Saudi-Arabia. Landet har uttalt at man vil sikre at de ansvarlige stilles til ansvar, men det er tvilsomt om det innebærer politisk vilje til å utlevere noen til Tyrkia. Det er muligens også rettslige hindre i Saudi-Arabia for å utlevere egne borgere, slik det for eksempel er etter norsk lov.

(Stigen henviser til 2. paragraf i utleveringsloven, som sier at norske statsborgere ikke kan utleveres til en fremmed stat).

* Uansett, det primære hinderet for at drapet på Khashoggi skal få konsekvenser for Saudi-Arabia eller noen av landets tjenestemenn, er nok mangel på politisk vilje snarere enn manglende rettsgrunnlag.

Jusprofessor Jo Stigen





Retter pekefingeren mot lederskapet

Kritiske røster mener drapet kan ha blitt begått på direkte ordre fra landets mektige kronprins og visestatsminister, Mohammed bin Salman, som er Saudi-Arabias de facto leder. USAs president Donald Trump antydet også langt på vei at det er kronprinsen som trekker i trådene.

Da Trump ble spurt av The Wall Street Journal om han trodde kronprinsen kunne være involvert i Khashoggi-operasjonen, svarte presidenten: «Vel, det er kronprinsen som styrer ting der borte, og spesielt på dette stadiet. Han styrer ting, så hvis noen skulle være det, ville det vært ham,» ifølge Reuters. USAs utenriksminister Mike Pompeo har også rettet pekefingeren mot landets ledelse.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

«Absolutt immunitet»

Dersom kritikerne skulle ha rett, og det noen gang skulle foreligge konkrete bevis på at kronprinsen var delaktig og beordret likvideringen, kan han i teorien bli straffeforfulgt i Tyrkia. Det er nemlig bare to personer i Saudi-Arabia som har «absolutt immunitet» for alvorlige forbrytelser begått i en fremmed stat, og det er kong Salman bin Abdul Aziz Al-Saud, som også fungerer som landets statsminister, samt utenriksminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir.

- Statsoverhoder, statsministre og utenriksministre nyter i henhold til folkeretten absolutt immunitet utenfor eget land. Det kalles personlig immunitet og betyr at de ikke kan straffeforfølges, verken for drap, voldtekt eller andre forbrytelser, sier professor Jo Stigen ved Institutt for offentlig rett til Nettavisen.

- Erna Solberg kan for eksempel ikke arresteres for en forbrytelse i et annet land så lenge hun er statsminister, sier Stigen.

Ifølge jusprofessor Jo Stigen er det kun statsoverhoder, statsministre og utenriksministre som nyter i henhold til Folkeretten absolutt immunitet utenfor eget land. I Saudi-Arabias tilfelle vil dette være den saudiarabiske kongen, som også fungerer som statsminister, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud (til venstre) og landets utenriksminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir (til høyre).

- Det synes utenkelig

Kronprins Mohammed bin Salman anses å være Saudi-Arabias de facto leder, men er offisielt sett ikke noe statsoverhode. Hvis Tyrkia i en utenkelig situasjon skulle ha siktet og reist tiltale mot kronprinsen for Khashoggi-drapet, ville han i teorien kunnet bli stilt for retten i Tyrkia.

- Men det synes utenkelig. Selv om han ikke er et offisielt statsoverhode, vil man ikke få kronprinsen utlevert fra Saudi-Arabia. I teorien kunne han arresteres i et annet land om han frivillig noen gang skulle reise dit og ikke i mellomtiden ha blitt statsoverhode, sier Stigen.

Det finnes heller ikke noe rettslig grunnlag for å straffeforfølge Khashoggis drapsmenn i Den internasjonale straffedomstolen.

- Det er ikke aktuelt for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) å straffeforfølge. Verken Tyrkia eller Saudi-Arabia er parter til ICC, og den domstolen forfølger heller ikke enkeltstående drap, hvor groteske de enn kan være, sier Stigen.

- Men dette står og faller nok til syvende og sist like mye på politisk vilje som på juss, legger han til.

