Kurz kan komme til å søke grønt regjeringssamarbeid

ÖVP-leder Sebastian Kurz på vei til et TV-intervju i Wien etter at valglokalene hadde stengt søndag. Partiet hans har økt oppslutningen med 5,5 prosentpoeng siden 2017. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Borgerlige ÖVP og De grønne ble valgets vinnere i Østerrike. Nå er det ventet at ÖVP-leder Sebastian Kurz vil undersøke muligheten for et regjeringssamarbeid.

I et radiointervju mandag sier Kurz at det er økonomien som blir viktigste sak i regjeringsforhandlingene, ikke innvandring. – Utfordringen vil bli å sikre en god økonomisk vekst i framtiden, sa Kurz og pekte på frykten for resesjon i Tyskland, den uløste brexit-striden og handelskonflikter med USA. De grønne, som er kritisk til den forrige regjeringens strenge asyl- og flyktningpolitikk, ser heller ikke ut til å være spesielt opptatt av innvandring. Dagen etter valget antydet partileder Werner Kogler i stedet at han muligens vil kompromisse når det gjelder kravet om en CO2-skatt. Mens Kurz' ÖVP sikret seg 37 prosent av stemmene, fikk De grønne en oppslutning på 14 prosent – en framgang på henholdsvis 5,5 og 10 prosentpoeng siden valget i 2017. Kurz' tidligere koalisjonspartner, det høyrepopulistiske Frihetspartiet (FPÖ), gikk samtidig tilbake med 10 prosentpoeng og fikk rundt 16 prosent av stemmene. Partiet har allerede utelukket et nytt regjeringssamarbeid. Det mener det har mer å tjene på å sitte i opposisjon. (©NTB)