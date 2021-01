Kvart milliard jobber tapt i koronapandemien

En kvart milliard jobber er gått tapt under koronapandemien, fire ganger så mange som under finanskrisen i 2009, ifølge en FN-rapport.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har beregnet at 8,8 prosent av alle arbeidstimer i verden i fjor ble eliminert på grunn av restriksjoner på næringsliv og sosialt liv.

Det svarer til 255 millioner fulltidsjobber og er jevnt fordelt mellom redusert arbeidstid og nedlagte arbeidsplasser.

Dette er den mest alvorlige krisen for verdens arbeidsliv siden depresjonen på 1930-tallet, og konsekvensene er langt alvorligere enn finanskrisen i 2009, sier ILOs generalsekretær Guy Ryder.

De fleste som mistet jobben, ga helt opp å finne nytt arbeid, trolig på grunn av de strenge tiltakene mot næringer med stor arbeidsstokk, som restauranter, barer, butikker, hoteller og andre tjenester med direkte kundekontakt. Ifølge ILO er det kvinner og unge som er hardest rammet.

Tapet av arbeidsplasser svarer til et inntektstap på 3.700 milliarder dollar globalt, over 31.000 milliarder kroner, noe Ryder kaller et ekstraordinært beløp.

ILO venter et oppsving i sysselsettingen i løpet av andre halvår i år, men det er avhengig av smittesituasjonen og vaksineringen. Foreløpig fortsetter smitten å øke i mange land, og vaksineringen går tregt nesten overalt.

