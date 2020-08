Kvinne alvorlig skadd av hval i Australia

En kvinne ble alvorlig skadd da hun ble truffet av et slag av halen til en knølhval under en hvalsafari på vestkysten av Australia.

Lokale medier melder om hendelsen mandag. Den 29 år gamle kvinnen som svømte i nærheten av hvalen ved Ningaloo Reef, brakk flere ribbein og fikk indre blødninger. Kvinnen ble fløyet til sykehus i Perth.

Ifølge den australske nyhetskanalen ABC er kvinnens tilstand alvorlig, men stabil.

For tre år sidene advarte australske myndigheter om at det kunne være farlig å svømme med knølhvalene på revet, og Dani Rob, som jobber med miljøvern i området, uttalte at det bare var et spørsmål om tid før noen ble skadd.

(©NTB)