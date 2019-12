Kvinne dyttet foran tog i Sverige – norsk statsborger siktet for drapsforsøk

En norsk statsborger er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble dyttet foran et tog i Lund i Sverige mandag kveld. Hun ble alvorlig skadd.

Mannen er en 33 år gammel norsk mann, skriver politiet i en pressemelding. Mannen er siktet for å ha dyttet kvinnen foran toget, men politiet vet ennå ikke hvorfor. – Han har ingen tidligere tilknytning til kvinnen, ut ifra det vi vet, sier Magnus Lefèvre, vakthavende i politiets region Syd. Ifølge Sydsvenskan skal mannen ha dyttet en tilsynelatende tilfeldig kvinne i 70-årene foran et godstog. Politiet har innhentet en del bilder fra overvåkingskameraer og var natt til tirsdag på stedet for å sikre bevis. All togtrafikk forbi Lund ble stanset etter hendelsen mandag kveld, men ble natt til tirsdag gjenåpnet på noen av sporene. Flere personer som var vitne til hendelsen, fikk tilbud om krisehjelp. (©NTB)

