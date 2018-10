Kvinne mistenkt for å ha bestilt drap på slovakisk gravejournalist

En kvinne er mistenkt for å ha betalt et beløp tilsvarende 700.000 kroner for drapet på den slovakiske gravejournalisten Jan Kuciak.

Kuciak, som hadde gravd i båndene mellom slovakiske politikere og den italienske mafiaen, ble funnet skutt og drept sammen med sin forlovede i parets hjem nær Bratislava i februar. Dobbeltdrapet utløste en politisk krise i landet.

Etterforskningen så langt tyder på at en kvinne kalt «Alena Zs» har bestilt drapet, mens «Tomas Zs» er mannen som gjennomførte det, sier en ikke navngitt påtaleansvarlig til journalister i Bratislava mandag. To menn kalt «Miroslav M» og «Zoltan A» var henholdsvis sjåfør og mellommann.

Alle fire er pågrepet og siktet for sine respektive roller i drapet på Kuciak.

Jobbet for entreprenør

Den påtaleansvarlige sier Alena Zs angivelig har betalt 50.000 euro (500.000 kroner) og ettergitt 20.000 (200.000 kroner) i gjeld i bytte mot drapet på gravejournalisten.

– Kun drapet på Jan Kuciak var bestilt. Hans forlovede Martina Kusnirova var et uskyldig offer som var på feil sted til feil tid, legger den påtaleansvarlige til.

Ifølge lokale medier har Alena Zs jobbet som tolk for den slovakiske entreprenøren Marian Kocner. Hans forretningsvirksomhet skal ha vært under Kuciaks lupe, og Kocner skal være gudfaren til den 44 år gamle kvinnens datter.

Truet journalister

Den 55 år gamle multimillionæren eier et titalls selskaper og har vært varetektsfengslet siden juni, mistenkt for å forfalske gjeldsbrev. Det er ikke tatt ut tiltale mot ham.

Kocner er kjent for å true journalister, og han lovet i fjor å lage en nettside som skulle publisere informasjon om journalisters privatliv. Riksadvokat Jaromir Ciznar ville mandag ikke svare på spørsmål om hvorvidt Kocnar er mistenkt for å ha vært involvert.

– Dette kommer jeg ikke til å fortelle dere nå, sa han.

