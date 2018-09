Kvinne sier hun var vitne til seksuelle overgrep fra Kavanaugh

En ny kvinne anklager høyesterettsnominerte Brett Kavanaugh for seksuelle overgrep på 1980-tallet. Hun hevder å ha sett ham beføle jenter uten at de ville det.

Julie Swetnick sier via sin advokat at hendelsene fant sted på fester som hun deltok på da hun gikk på videregående skole i en forstad utenfor Maryland.

I uttalelsen hevder hun at hun så Kavanaugh drikke svært mye alkohol, og at han oppførte seg aggressivt mot jenter, blant annet ved å beføle og grafse på dem uten deres samtykke.

Hun sier også at hun selv ble utsatt for en gruppevoldtekt på en fest i 1982 der også Kavanaugh var til stede.

Uttalelsen ble offentliggjort onsdag, dagen før Kavanaugh skal i en ny høring i Senatet i forbindelse med at de folkevalgte skal avgjøre om han blir godkjent som ny høyesterettsdommer.

Swetnicks advokat er Michael Avenatti, som også er advokaten til pornostjernen Stormy Daniels, som har hevdet å ha hatt sex med president Donald Trump.

For en drøy uke siden sto California-professor Christine Blasey Ford fram og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest rundt 1982. Søndag sto også en annen kvinne, Deborah Ramirez (53), fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha blottet seg for henne og tvunget henne til å beføle ham på en fest i løpet av skoleåret 1983/84.

Kavanaugh avviser begge anklagene.

Ford skal også vitne i Senatets justiskomité torsdag. Fredag er det planlagt en avstemning som vil avgjøre om Kavanaugh blir godkjent eller ikke.

