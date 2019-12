Kvinnen som anklager prins Andrew, ber om britenes støtte

Kvinnen som hevder at Jeffrey Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år, ber britene stå ved hennes side.

I et intervju med BBC oppgir amerikanske Virginia Giuffre at hun i 2001 ble tatt med til London av Epstein og instruert til å ha sex med prinsen. Hun ber også britene «godta det som skjedde med henne» og ikke tro på «tåpelige unnskyldninger» fra prinsens krets.

Intervjuet skulle sendes mandag kveld, men flere utdrag ble publisert på forhånd. Her sier hun også hun danset med prins Andrew på en nattklubb i London, og at det var Epsteins daværende kjæreste Ghislaine Maxwell som ga henne instruksjoner om å ha sex med prinsen.

Intervjuet ble tatt opp før prins Andrew stilte opp i et intervju med BBC i midten av november, der han avviser at han noensinne har hatt sex med Giuffre og sier at han ikke kan huske at han har truffet henne.

– Bullshit

I intervjuet avviser hun at fotografiet som viser prinsen med armen rundt livet hennes, kan ha blitt manipulert, slik prins Andrew har antydet.

– Folk på innsiden vil fortsette å komme med disse tåpelige unnskyldningene som at armen hans ble forlenget eller at bildet ble manipulert, sier hun.

– Jeg kaller dette BC (bullshit). Han vet hva som skjedde, jeg vet hva som skjedde. Og det er bare en av oss som snakker sant, sier hun videre.

Prins Andrew har fått kraftig kritikk etter at han selv lot seg intervjue om saken. Her sier han at han viste dårlig dømmekraft ved å pleie kontakt med den allerede da overgrepsdømte Epstein.

Strid om svette

Etter intervjuet har prinsen frasagt seg alle offentlige oppdrag, og dronning Elizabeth har avlyst den offentlige delen av prinsens 60-årsdagsfeiring.

Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter.

