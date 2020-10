Kvinneprotest mot Barrett samlet tusener i Washington

Tusenvis av demonstranter protesterte i Washington og andre amerikanske byer i protest mot Donald Trumps nominerte til den ledige plassen i høyesterett.

Ifølge dem som har organisert demonstrasjonene, er det lørdag markeringer i samtlige amerikanske delstater. Inspirasjonen er kvinnemarsjen i Washington som fant sted dagen etter at Donald Trump ble tatt i ed som president i 2017.

På grunn av den pågående pandemien ble imidlertid lørdagens aksjon langt mindre i omfang. Initiativtakerne oppfordret dem som ikke ville delta fysisk om å aksjonere ved å sende meldinger og oppfordre folk til å bruke stemmeretten.

Demonstrantene hedret den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg og protestere mot den Trump-nominerte kandidaten Amy Coney Barrett.

Ruten gikk fra et samlingsted ved Det hvite hus, deretter til Kongressen og derfra til National Mall. Enkelte fortsatte til bygningen der høyesterett har sine lokaler. Der var også en mindre motprotest under fanen "I'm with her" - med henvisning til Barrett - planlagt.

De fleste av demonstrantene brukte munnbind. Noen var utkledd som Ginsburg med svart kjole og blondekrage, og flere brukte de rosa strikkeluene som ble mye brukt under den tidligere demonstrasjonen.

Skilt og bannere understreket demonstrantenes anti-Trump-holdning, med meldinger som "Trump/Pence: Ut nå" eller ganske enkelt "Dump Trump."

